Torununa Muz Almak İsterken Cüzdanını Kaybetti: Hırsızlık Anı Kamerada

Torununa muz almak isterken cüzdanından oldu: Hırsızlık anları kamerada

Alışveriş merkezinde rafa bıraktığı cüzdan saniyeler içinde çalındı

ANTALYA - Antalya'da torunuyla birlikte alışverişe gittiği Tarım Kredi Kooperatifi'nde cüzdanını kuru gıda reyonundaki rafa bırakan 68 yaşındaki İbrahim Berkyez, saniyeler sonra cüzdanının çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin raftaki cüzdanı alarak uzaklaştığı anlar açıkça görülürken; Berkyez, "İçinde 400 lira, kimlik ve kartlarım vardı. İnşallah yakalanır" dedi.

Antalya'da yaşayan emekli İbrahim Berkyez, 6 yaşındaki torunuyla birlikte alışveriş yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi'ne gitti. Alışveriş sırasında eşofmanının fermuarı bozuk olduğu için cüzdanını kuru gıda reyonundaki rafın üzerine bıraktı. Ancak saniyeler içinde büyük bir mağduriyet yaşadı.

"2 dakika sonra alırım dedim, kaybolmuş"

Yaşadıklarını anlatan Berkyez, "Torunuma muz almak istedim. Fermuarım arızalıydı, cüzdanı alışveriş yaptığım reyonun üzerine koydum. '2 dakika sonra alırım' dedim ama baktım ki yok. Hemen görevliye söyledim, kamera kayıtlarını izledik. İçinde 400 lira nakit param, kimliğim, kredi kartlarım vardı" dedi.

"İnşallah hak ettiği cezayı alır"

Olayın üzerinden yaklaşık 10-12 gün geçtiğini belirten Berkyez, "Bize neyse şükür ama bazı insanlar emekli maaşlarını bile kaybediyor, o garibanlara üzülürüm. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" ifadelerini kullandı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Berkyez'in alışveriş yaptığı sırada cüzdanın reyon üstünde durduğu, arkasından yaklaşan bir kişinin raftan cüzdanı alıp sessizce uzaklaştığı görülüyor. Berkyez, kredi kartlarını hemen iptal ettirdiğini, yeni kimlik çıkarmadığını ve hırsızın yakalanması umuduyla beklediğini belirtti. Emniyet güçlerine yapılan şikayetin ardından hırsızın kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.