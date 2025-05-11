Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Torununa Muz Almak İsterken Cüzdanını Kaybetti: Hırsızlık Anı Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 68 yaşındaki İbrahim Berkyez, torununa muz almak için alışveriş yaparken cüzdanını rafa bıraktı ve saniyeler içinde cüzdanı çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın, Berkyez’in cüzdanını alıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

Torununa muz almak isterken cüzdanından oldu: Hırsızlık anları kamerada

Alışveriş merkezinde rafa bıraktığı cüzdan saniyeler içinde çalındı

ANTALYA - Antalya'da torunuyla birlikte alışverişe gittiği Tarım Kredi Kooperatifi'nde cüzdanını kuru gıda reyonundaki rafa bırakan 68 yaşındaki İbrahim Berkyez, saniyeler sonra cüzdanının çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin raftaki cüzdanı alarak uzaklaştığı anlar açıkça görülürken; Berkyez, "İçinde 400 lira, kimlik ve kartlarım vardı. İnşallah yakalanır" dedi.

Antalya'da yaşayan emekli İbrahim Berkyez, 6 yaşındaki torunuyla birlikte alışveriş yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi'ne gitti. Alışveriş sırasında eşofmanının fermuarı bozuk olduğu için cüzdanını kuru gıda reyonundaki rafın üzerine bıraktı. Ancak saniyeler içinde büyük bir mağduriyet yaşadı.

"2 dakika sonra alırım dedim, kaybolmuş"

Yaşadıklarını anlatan Berkyez, "Torunuma muz almak istedim. Fermuarım arızalıydı, cüzdanı alışveriş yaptığım reyonun üzerine koydum. '2 dakika sonra alırım' dedim ama baktım ki yok. Hemen görevliye söyledim, kamera kayıtlarını izledik. İçinde 400 lira nakit param, kimliğim, kredi kartlarım vardı" dedi.

"İnşallah hak ettiği cezayı alır"

Olayın üzerinden yaklaşık 10-12 gün geçtiğini belirten Berkyez, "Bize neyse şükür ama bazı insanlar emekli maaşlarını bile kaybediyor, o garibanlara üzülürüm. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" ifadelerini kullandı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Berkyez'in alışveriş yaptığı sırada cüzdanın reyon üstünde durduğu, arkasından yaklaşan bir kişinin raftan cüzdanı alıp sessizce uzaklaştığı görülüyor. Berkyez, kredi kartlarını hemen iptal ettirdiğini, yeni kimlik çıkarmadığını ve hırsızın yakalanması umuduyla beklediğini belirtti. Emniyet güçlerine yapılan şikayetin ardından hırsızın kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Gece yarısı gazetecileri yataklarından kaldırıp salonda topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.