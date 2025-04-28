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Tortum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tortum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal Çetinkaya, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tortum'da 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal Çetinkaya (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Nisan günü Tortum merkez ile Artvin-Erzurum kara yolunda, Erdal Çetinkaya'nın kullandığı motosiklet ile bir araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Çetinkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetinkaya'nın cenazesi, Tortum'daki mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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