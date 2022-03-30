Denizli'de korkunç olay! Torpille patlattığı şişeden fırlayan cam parçası, gözüne girdi

Denizli'de saat 16.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi'nde Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet E., iddiaya göre marketten aldığı torpili okulun bulunduğu sokakta fitilini ateşleyip, cam şişenin içine koydu. Torpilin patlamasıyla birlikte cam şişenin parçaları etrafa saçıldı.

CAM PARÇASI SOL GÖZÜNE İSABET ETTİ

Cam parçalarından biri de Ahmet E.'nin sol gözüne isabet etti. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Ahmet E., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

"GÖZÜM GÖZÜM" DİYE BAĞIRIP KOŞTU

Olay yerinde çalışma yapan polis, inceleme başlattı. Görgü tanığı Zeynel Aslan, "İki çocuğun elinde torpil vardı. Önce biri elindeki torpili park halindeki araçların arasına atarak patlattı. Sesi duyunca çocukları uyardım. Ancak beni dinlemediler. İkinci torpili de şişenin içine koyup patlattı. Patlayan şişeden fırlayan cam parçaları çocuğun gözüne isabet etti. Çocuk 'Gözüm, gözüm' diye bağırıp, ağlamaya başladı. Sonra da okula doğru gitti" dedi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa