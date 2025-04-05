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Torpil Patlamasıyla Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elindeki torpillerin patlaması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki K.S.'nin kolu parçalandı. Olay, Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi ve çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.

Elinde torpil patlayan çocuk ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çocuk, elindeki torpillerin patlaması ağır yaralandı.

Kemalettin Mahallesi'nde bir çocuk, iddiaya göre elinde taşıdığı çok sayıda torpille gezdiği sırada patlama yaşadı. Olayda 14 yaşındaki K.S. isimli çocuğun kolu parçalanırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuk, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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