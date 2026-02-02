Haberler

Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Bir vatandaşın su birikintisinden su taşıyarak yangına müdahale etmesi ise dikkat çekti.

İzmir'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin sağ ön kısmında yangın çıktı.

SU BİRİKİNTİSİNDEN SU TAŞIYARAK MÜDAHALE ETTİ

Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki bir vatandaş, eline aldığı kova ile yol kenarındaki su birikintisinden su taşıyarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin büyümemesi için yoğun çaba sarf eden vatandaşa çevredeki bir başka kişi de büyük su bidonlarıyla destek verdi. Daha sonra yangın tüpü getiren diğer vatandaşların da yardımıyla araçtaki alevler kontrol altına alındı. Vatandaşların zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yangın park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
