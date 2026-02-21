Savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden kadın Y.S. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve hâlâ başka bir eğitim kurumunda aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden şüpheli Y.S. gözaltına alındı. Şüphelinin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Y.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
