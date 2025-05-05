Tomruklar Altında Kalan İşçi Hastanede Hayatını Kaybetti

Tonlarca tomruk üzerine devrildi, hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan 38 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda meydana gelen olayda, kamyonda yüklü olan tomrukları indirmek için halatları gevşeten Metin Yaşar (38), devrilen tomrukların altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak tomrukların altından çıkartılan Yaşar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.