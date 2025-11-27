Tolga Bostancı Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Oldu

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu(PMYO) Müdürlüğü görevine 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Bostancı atandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan ve birçok başarılı operasyona imza atan Tolga Bostancı, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine tayin edildi.

1974 yılında Ankara'da doğan Tolga Bostancı, 1993 yılında Polis Kolejinden, 1997 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken, 24 Kasım 2025 tarihli bakanlık makamı oluru ile Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanan Bostancı, yeni görevine başladı. - SAMSUN