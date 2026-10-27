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TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen mağdurları hedef alan 8 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapmak isteyen mağdurların sahte internet sayfalarıyla dolandırılmasına ilişkin soruşturmada 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı aramalarda yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte internet sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı değerlendirilen 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyen mağdurların, şüpheliler tarafından oluşturulan sahte internet sayfaları vasıtasıyla dolandırılması olaylarına ilişkin olarak yapılan çalışmalarda, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarını işledikleri değerlendirilen sekiz şüpheli bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve elkoyma tedbirleri kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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