Tokatlı askerin şehadet haberi annesine verildi 3. Sayfa Haberleri Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın (24) şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan annesine verildi. Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın (24) şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan annesine verildi. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. Şehitlerden Tokatlı Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'da yaşayan babası Ziya Ağıl'a askeri yetkililer tarafından haber verildi. Şehidin Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan annesi Nuran Yıldız'a ise şehadet haberi Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Turhal Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazına müteakiben Turhal şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi. (Nurhan İçmez/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Komando Piyade 3. Sayfa Güncel Haberler

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