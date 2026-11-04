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Tokat Zile'de jandarma operasyonunda bin 172 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Tokat Zile'de jandarma operasyonunda bin 172 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 172 litre kaçak alkol ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 172 litre kaçak alkol ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde Y.Ü. ve Ü.A.'nın kaçak alkol imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen takip ve çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 172 litre kaçak alkol, 2 alkol damıtma aparatı, 3 av tüfeği, 171 av tüfeği fişeği, 103 tabanca mermisi ve 1 tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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