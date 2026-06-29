Haberler

Tokat'taki EYP davasında sanıklara ceza yağdı

Tokat'taki EYP davasında sanıklara ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 jandarma personelinin yaralandığı ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği olayda iki sanık ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 43'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 5 jandarma personelinin yaralandığı ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada iki sanık ağırlaştırılmış müebbet, 19 ve 24 olmak üzere 43'er yıl ayrıca hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında, Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Muhammed Sefa Can Karaçoban (29), cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarma komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ve ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli sandık bulunduğunu belirtti. Adrese giden jandarma ekipleri ahşap sandığın kapağı açtığında içinde piknik tüpüne bağlı 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle, parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş M.A. (25), Astsubay M.E. (32), Uzman Çavuş B.M. (30), Uzman Çavuş A.S. (28) ve Uzman Çavuş S.E. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede Ahmet Karaçoban ise 9 ay sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalarda, Sefa Can Karaçoban'ın, İsmail Güreldi'nin (50) boşandığı eski eşi K.G. ile arasında ilişki yaşandığı iddiasıyla husumet olduğu ortaya çıktı. Şüphe üzerine 17 Mayıs 2024'te ortağıyla Samsun'dan yola çıkıp Erbaa'ya gelen, 18 Mayıs'ta ise Samsuna dönen İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk (38) yakalandı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Olayda hayatını kaybeden Muhammed Sefa Can Karaçoban'a yönelik eylem nedeniyle sanıkların, nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı olayda yaralanan ve 24 Şubat 2025'te hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban için de nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. Savcı aynı olayda yaralanan jandarma personeline yönelik eylemler nedeniyle sanıkların 'kasten yaralama', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'olası kastla yaralama' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk'e; nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis, 5 jandarma personelinin yaralanmasından dolayı ise 24 yıl hapis cezası verdi. Sanıklara ceza indirimi uygulanmadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNuray Yeşiloğlu:

ne diyeceğim bilmiyorum açıkçası, öte yandan adalet sistemi işini yaptı ama öte yandan bu tür olayları engellemek için daha çok neler yapılması gerektiğini düşünüyorum. gençler artık bu tür şeylere başvuruyor ve bu çok endişe verici, belki sosyal desteğin yetersizliği de rol oynuyor kim bilir. ama her neyse cezalar ağır verilmiş, bu başarı sayılır herhalde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Ali Torun:

Bu ülkede artık insanların can güvenliği yok, Avrupa'da böyle bir olayın ardından sistemde radikal değişiklikler yapılırken bizde sadece ceza verip geçiyoruz, gerçekten üzülerek söylüyorum yönetim tamamen çökmüş durumda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek
Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

Küçük kız, annesini korkunç şekilde öldürdü