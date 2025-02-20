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Tokat'ta Yoğun Kar Nedeniyle Yaralanan Adam 4 Saatlik Mücadele Sonrası Hastaneye Ulaştırıldı

Tokat'ta Yoğun Kar Nedeniyle Yaralanan Adam 4 Saatlik Mücadele Sonrası Hastaneye Ulaştırıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Engeli köyünde, yoğun kar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanırken, ineğin vurması sonucu yaralanan yaşlı adam, ekiplerin 4 saatlik çabasıyla hastaneye götürüldü. Aziz Bekol'un sağlık durumu stabil.

Tokat yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı köyde, ineğin vurması sonucu yaralanan yaşlı adam ekiplerin 4 saatlik mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Engeli köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. İlçeye 36 km uzaklıktaki köyde yaşayan Aziz Bekol, ahırda ineğin vurması sonucu belinden yaralandı. Kötü hava şartları nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşmakta zorlanırken, yaşlı adamın yakınları onu sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırmaya çalıştı. Bölgeye ulaşan Erbaa İlçe Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri, saatler süren yoğun çalışmanın ardından Bekol'u ambulansa taşımayı başardı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aziz Bekol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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