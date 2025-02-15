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Tokat'ta Yayalara Yol Vermeyen 445 Sürücüye Ceza

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2025 yılı itibarıyla Tokat genelinde yapılan denetimlerde, yayalara öncelik vermeyen 445 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Tokat genelinde 2025 yılı itibarıyla, trafikte yayalara yol vermeyen 445 sürücüye idari para cezası uygulandı.

2025 yılında, Tokat il genelinde trafikte yayalara öncelik vermeyen sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda 445 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimler, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücülerin yayalara yol verme konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, bu tür denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. Ayrıca, cezaların caydırıcı etkisinin, trafik kazalarını ve yayalara yönelik tehlikeleri azaltmaya yardımcı olacağı ifade edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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