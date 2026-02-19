Haberler

Tokat'ta yaşa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Tokat'ta gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tokat'ta yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tokat'ta yasa dışı bahisle mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tokat merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tokat'ta 10, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli dokümanlar ile ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - TOKAT

