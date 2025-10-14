Haberler

Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokatlı 5 kişi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Tokat'ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen parayı aynı suç yapılanması içerisinde başka bir gruba aktardığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü ofiste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis ekiplerinin isimlerini gizli tuttuğu 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu

Süper Lig ekibi deplasmana uçak bulamadı, trene binip gidecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.