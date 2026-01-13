Haberler

Tokat'ta yangın sonrası mahallede kavga çıktı

Tokat'ta yangın sonrası mahallede kavga çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde soba yakılması sonucu çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası taraflar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından taraflar arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan E.A.'ya ait eve de sıçradı.

Yangın sonrası mahallede kavga çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından, evi yanan E.A. ve yakınları, yangına neden olduğu gerekçesiyle A.U.'ya saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.

Kavgada A.U. yaralanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili hem yangın hem de kavga nedeniyle inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi