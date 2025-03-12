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Tokat'ta Yangın: Samanlık ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Yangın: Samanlık ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Alayurt köyünde meydana gelen yangında bir samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevredeki binaları korudu.

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Alayurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre Tahsin Akın'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Samanlıktan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen yangında samanlık ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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