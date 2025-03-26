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Tokat'ta Yanan Elektrik Kabloları Tedirginlik Yarattı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde yer altındaki elektrik kablolarının yanması, çevre sakinlerinde tedirginliğe sebep oldu. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ÇEDAŞ'ın yanan elektrik kabloları tedirgin etti

OKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde yer altından elektrik direğine bağlanan kablolar yandı. Yanan kablolar çevre sakinlerini tedirgin etti.

Tokat'ın Niksar ilçesi Şair Emrah Mahallesi Hacı Ahmet Niksari Caddesi'nde bir anda yanmaya başlayan elektrik kabloları tedirgin etti. İddiaya göre, cadde üzerindeki Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait elektrik direğinden önce sesler gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise toprak altındaki elektrik kablosu alev aldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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