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Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 3 Yaralı

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Tokat'ta millet bahçesinde iki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta "yan baktın" kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ta millet bahçesinde "yan baktın" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tokat millet bahçesinde iki Azerbaycan uyruklu grup arasında çıkan "yan baktın" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda A.R., belindeki bıçakla S.G., N.H. ve N.A.'yı çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgaya millet bahçesi güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli A.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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