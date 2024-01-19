Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Erbaa ilçesinde 7 şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve Erbaa ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahsın uyuşturucu ve silah mühimmat ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 787 adet sentetik uyuşturucu hap, 39,24 gram metamfetamin, 0,8 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 10 bin 320 Türk Lirası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kalaşnikof fişeği ve 70 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıstan 3'ü tutuklanarak Tokat Kapalı Cezaevi Kurumuna gönderildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlara aralıksız devam edilecektir" denildi. - TOKAT