Tokat'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 10 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta jandarma görevlileri kasım ayında düzenlediği operasyonlarda; uyuşturucu, sahte alkol ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 10 şüpheliyi yakaladı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Kasım 2024 boyunca uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, kaçak ve sahte alkol ticareti ile kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 226 adet uyuşturucu hap, 380 litre sahte içki, 486 adet sikke ve 17 adet muhtelif tarihi eser, 19 bin 500 adet makaron ve 21 kilogram tütün ele geçirildi. Toplamda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın bu tür suçlarla mücadelesine kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - TOKAT