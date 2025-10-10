Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Tokat'ta narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 90 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 5 şüpheliden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il merkezinde bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 90 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen Y.P. isimli şahsı da yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 9 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
