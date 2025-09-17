Haberler

Tokat'ta Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralı Kurtarıldı

Tokat'ta Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralı Kurtarıldı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Sürücü S.Ç., yaralı bir şekilde kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil uçurumdan yuvarlandı, Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Niksar Çamiçi Yayla yolu Ardıçlı Köyü mevkiinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 60 NH 643 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabası sonrası otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

