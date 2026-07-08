Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta seyir halindeki traktörden düşerek aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Tokat merkeze bağlı Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 24 AE 795 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Abdullah Şahin (5), seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek traktörün altına düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Şahin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı