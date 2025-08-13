Tokat'ta Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Selami Südüpak Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden Selami Südüpak, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ise hastanede tedavi altında.
İddiaya göre, M.D. yönetimindeki saman yüklü traktör Sökücek köyü yakınlarında virajı döndüğü sırada römorkunun çıkmasıyla kontrolden çıktı. Traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak, panikleyerek araçtan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Südüpak'ın cenazesi, bugün Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkez Danışment köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsünün Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa