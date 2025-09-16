Haberler

Tokat'ta Traktör Kazası: 1 Ölü

Tokat'ın Artova ilçesinde traktör kazası sonucu 64 yaşındaki Sadık İşeri hayatını kaybetti. Arama çalışmalarının ardından traktörün devrildiği belirlendi.

Tokat'ın Artova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kuşburnu toplamak için dağlık bölgeye giden Sadık İşeri (64) geri dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda İşeri'nin kullandığı 19 BH 793 plakalı traktörün dönüş yolunda iniş rampasında devrildiği belirlendi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İşeri'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Artova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
