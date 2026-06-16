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Tokat'ta otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu traktör ikiye ayrıldı, iki sürücü yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi ile Çamlıbel beldesi arasındaki Kavunluk köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T. Ö. yönetimindeki 60 AEU 613 plakalı traktör ile Ö.D.'nin kullandığı 60 TM 700 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle traktör büyük hasar alarak ikiye ayrılırken, otomobil ise yol kenarındaki araziye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü T.Ö. ile otomobil sürücüsü Ö.D. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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