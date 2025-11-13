Tokat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.10 sıralarında meydana geldi. O.T. (21) yönetimindeki 34 DFT 828 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden E.G. (28) kullandığı 60 AFC 712 plakalı yapı malzemesi yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü O.T. araçta sıkışırken kamyonette bulunan malzemeler yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT