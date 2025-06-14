Tokat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Serpil Erbaş hayatını kaybetti. Kazada elektrik direğindeki leylekler de telef oldu.

Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, elektrik direğinde bulunan leylekler telef oldu.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Beşevler köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Serpil Erbaş yönetimindeki 60 EA 398 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, sürücü Serpil Erbaş olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Pazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erbaş, yapılan bütün müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı direk üzerinde yuvalanan leyleklerin ise çarpma anında telef olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hayatını kaybeden Albaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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