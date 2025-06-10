Tokat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Soğukpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koyulhisar istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 09 BR 939 plakalı Kia marka araç, ters şeritten gelen 19 TT 375 plakalı Citroen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 09 BR 939 plakalı araçta bulunan B. D., Y. D., Ş. D. ve S. E. ile 19 TT 375 plakalı araçtaki T. E. Y. ve Ş. Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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