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Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'tan Turhal istikametine gitmekte olan F.S. idaresinde Hyundai marka 42 ALS 285 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden O.G. idaresindeki 60 AV 057 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Çarpışma sonucunda F.S. idaresindeki araç takla atarken O.G. idaresindeki araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan F.S., Y.S., O.G. ve S.G. hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun tek şeridi kontrolü şekilde trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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