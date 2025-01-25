Tokat'ta Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Zile- Turhal kara yolunda meydana gelen ve 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Kayra Ömrüuzun (21) yönetimindeki 60 VA 858 plakalı aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarpmasıyla gerçekleşti. Ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın kontrolden çıkarak hızla duvara çarptığı görülürken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT