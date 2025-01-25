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Tokat'ta Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Zile-Turhal kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Kayra Ömrüuzun, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zile- Turhal kara yolunda meydana gelen ve 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Kayra Ömrüuzun (21) yönetimindeki 60 VA 858 plakalı aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarpmasıyla gerçekleşti. Ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın kontrolden çıkarak hızla duvara çarptığı görülürken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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