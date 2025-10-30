Haberler

Tokat'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 08.00 sıralarında Niksar Organize Sanayi Bölgesi girişinde D-100 karayolunda meydana geldi. Fabrikalara işçi taşıyan 60 ADM 013 plakalı minibüs ile tarım işçilerini taşıyan 60 M 0901 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada fabrika işçilerini taşıyan serviste 8, tarım işçilerini taşıyan araçta ise 2 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



