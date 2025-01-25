Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza 17.15 sıralarında Zile-Turhal kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kayra Ö. (21) yönetimindeki 60 VA 858 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kayra Ö.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT