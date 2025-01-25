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Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin duvarına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu ağır.

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza 17.15 sıralarında Zile-Turhal kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kayra Ö. (21) yönetimindeki 60 VA 858 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kayra Ö.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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