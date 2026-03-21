Tokat'ta abartı egzoz kullanan sürücüye ceza yağdı, araç trafikten men edildi

Erbaa ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan bir sürücüye 20 bin TL para cezası uygulandı. Lüks otomobilin ön plakası bulunmazken, abartı egzoz kullanımı da tespit edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücüye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, gelen ihbar üzerine Karayaka Bulvarı Park Vadi bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde E. Ö. idaresindeki 16 KIZ 50 plakalı BMW markalı lüks otomobil durduruldu. Araç üzerinde yapılan incelemede ön plakanın bulunmadığı ve abartı egzoz kullanıldığı tespit edildi. Sürücüye toplam 20 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
