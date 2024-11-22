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Tokat'ta Tırda Yangın: Aşırı Yük Sebebiyle Lastikler Tutuştu

Tokat'ta Tırda Yangın: Aşırı Yük Sebebiyle Lastikler Tutuştu
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Tokat çevreyolunda alev alan bir tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının aşırı yük nedeniyle lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tokat'ta aşırı yük nedeniyle lastikleri tutuşan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat çevreyolunda sabah saatlerinde, Turhal istikametine seyir halindeki 05 ABP 430 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. İddiaya göre, tırın lastiklerinden yükselen duman kısa sürede alevlere dönüştü. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının fazla yük nedeniyle lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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