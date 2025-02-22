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Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tokat'ta meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tokat'ta tırla otomobilin çarpışması sorucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, V. A. yönetimindeki tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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