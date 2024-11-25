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Tokat'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tokat'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir tır evin bahçesine devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin bahçesine devrilen tırın şoförü yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Büget köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 H 8697 plakalı Mercedes marka tır, Ferat Çırak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Tırın dorsesindeki tarım aletleri zarar görürken, yaralanan sürücü Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Çırak'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ferat Çırak'ın tarım aletlerini Denizli'den Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine getirdiği sırada ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta kaza yaptığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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