Tokat'ta Tartışma Sonucu Eski Ev Sahibi Bıçakla Öldürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde, tartıştığı eski ev sahibini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı. Melikgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Ş. ile Sabit Ülker arasında çıkan tartışma sonucunda Ülker, 20 bıçak darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda yaşamını yitiren Ülker'in katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı.