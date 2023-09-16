Tokat'ta Tartışma Sonucu Eski Ev Sahibi Bıçakla Öldürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde, tartıştığı eski ev sahibini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı. Melikgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Ş. ile Sabit Ülker arasında çıkan tartışma sonucunda Ülker, 20 bıçak darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda yaşamını yitiren Ülker'in katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, tartıştığı eski ev sahibini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi Mahallesi Halil Efendi Sokak'ta Mehmet Ali Ş. (40) ile eski ev sahibi Sabit Ülker (68) arasında tartışma çıktı.
Bu sırada Mehmet Ali Ş'nin, 20 bıçak darbesiyle yaraladığı ileri sürülen Ülker, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ülker, buradaki müdahalenin ardından Tokat'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Suç aleti bıçağa el koyan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.