Tokat'ta bir evde 13 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat'ta jandarma ve emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bir adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 parça obje ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine teknik takip başlatan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri polis bölgesi olan Alipaşa Mahallesi'nde ikamet eden Kayhan Ç.'nin evinde tarihi eser olduğunu belirledi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen operasyonda K.Ç.'nin ev ve eklentilerinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 parça obje ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - TOKAT