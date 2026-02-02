Haberler

Tokat'ta takside kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ta takside kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan takside, Afganistan uyruklu bir şahıs yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan takside, Afganistan uyruklu bir şahıs yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Yalova'ya giden 77 T 0513 plakalı taksi, Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçişi sırasında D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği yönünde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde, taksi şoförü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu K.M. yakalandı. Afganistan uyruklu şahıs, işlemlerinin yapılması ve ifadesinin alınması amacıyla Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi

YPG'yi de onun destekçilerini de çıldırtacak görüntü
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti