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Tokat'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Reşadiye istikametinden Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yönüne seyir halinde olan O. D. (36) yönetimindeki 16 AY 840 plakalı Kia marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Osman Dündar ile araçta bulunan Ö. S. D. (9), S. D. (37), A. T. D. (5) ve E. Y. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta yolcu olarak bulunan Meliha Dündar (60) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Meliha Dündar'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığının yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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