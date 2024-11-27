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Tokat'ta Şüpheli Alkol Zehirlenmesi: 3 Kişi Yoğun Bakımda

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Tokat'ın Turhal ilçesinde üç kişi, içtikleri alkolden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan şahısların durumu kritik. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda

TOKAT - Tokat'ta 3 kişi içtikleri alkolden zehirlenmeleri şüphesiyle rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyünde yaşanan şüpheli alkol zehirlenmesi olayı, köy halkını tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre, D.B. ve V.B. isimli üç kişi, birlikte alkol aldıktan sonra fenalaştı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren şahısları Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan üç kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tüketilen alkolün kaynağı ve içeriği inceleniyor.

Tokat'ta Şüpheli Alkol Zehirlenmesi: 3 Kişi Yoğun Bakımda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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