Tokat'ta sobadan çıkan kıvılcım evi kül etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Yusuf Şah Mahallesi Kale Sokak'ta S.Y.'ye ait ikamette çıktı. Evde kimse bulunmadığı sırada sobadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT