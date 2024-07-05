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Tokat'ta şiddetli yağmur ve dolu su taşkınlarına neden oldu

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Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle su taşkınları oluştu. Arazilerin yüzeyi suyla kaplandı. Yol kenarında bulunan su kanalları yola taştı. Sürücüler Sulusaray-Yeşilyurt karayolunda ilerlemekte güçlük çekti. Arazilerdeki sulama sistemleri yollara savruldu. İlçe merkezlerinde de yollar nehre dönüştü. Diz boyu su birikintileri meydana geldi.

Tokat'ta şiddetli yağmur ve dolu su taşkınlarına neden oldu.

Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle su taşkınları oluştu. Arazilerin yüzeyi suyla kaplandı. Yol kenarında bulunan su kanalları yola taştı. Sürücüler Sulusaray-Yeşilyurt karayolunda ilerlemekte güçlük çekti. Arazilerdeki sulama sistemleri yollara savruldu. İlçe merkezlerinde de yollar nehre dönüştü. Diz boyu su birikintileri meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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