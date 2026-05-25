Tokat'ta alev alan otomobil demir yığınına döndü

Tokat'ın Almus ilçesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kısa sürede hurda yığınına döndü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.15 sıralarında Almus ilçesi Serince köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. yönetimindeki 60 BK 375 plakalı otomobil, Almus-Tokat kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün aracı yol kenarına çekerek dışarı çıkmasının ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
