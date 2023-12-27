Tokat'ta Selçuklu dönemine ait 620 adet sikke ele geçirildi

Tokat'ta bir araçta yapılan aramada Selçuklu dönemine ait olan 620 adet sikke ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Tokat Merkez Gözova köyünde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada 620 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede sikkelerin Anadolu Selçuklu dönemine ait taşınır kültür varlığı olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. - TOKAT