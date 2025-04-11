Tokat'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Erdemli köyünde meydana geldi. İddiaya göre C.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, Arslanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ç., Ö.B. ve Ş.B. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa