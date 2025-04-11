Tokat'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Erdemli köyünde meydana geldi. İddiaya göre C.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, Arslanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ç., Ö.B. ve Ş.B. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT