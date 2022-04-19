Son dakika haber... Tokat'ta sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde yapılan operasyon neticesinde yakalanan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 272 şişe alkollü içki ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa