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Son dakika haber... Tokat'ta sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Tokat'ta sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındıTokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde yapılan operasyon neticesinde yakalanan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 272 şişe alkollü içki ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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